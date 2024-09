Vielseitiges Programm an der Zurich Pop Con & Game Show

Am Wochenende vom 5. und 6. Oktober bringt die ZURICH POP CON & Game Show in der Messe Zürich ein vielfältiges Programm auf die Festivalbühnen. Besucher können sich auf Stars, spannende Talks, Panels und Workshops rund um Gaming, Cosplay, Film und Kunst freuen.

Zurich Pop Con und Game Show

Das grösste Schweizer Popkulturfestival im Herbst begeistert mit aufregenden Shows, interaktiven Workshops, spannenden Gesprächen mit Stargästen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm auf fünf Bühnen. Hier einige der Highlights:

Im Gespräch mit Filmstars, Synchronstimmen und Streaming-Legenden

Auf der Main Stage rücken Schauspielerinnen, Social Media Stars und Synchronsprecher ins Scheinwerferlicht. In spannenden Talks mit Clive Standen, Katherine McNamara, Loczniki, Carlotta Pahl und weiteren Stars erhalten die Besuchenden nicht nur Einblicke in deren kreative Laufbahnen, sondern erfahren auch interessante Geschichten aus dem Privatleben der Gäste. Zudem haben die Besuchenden die Chance, ihre Idole persönlich zu treffen, denn die Stars stehen ihnen für gemeinsame Bilder oder Autogramme zur Verfügung und nehmen sich Zeit für ihre Fans.

Cosplay und dazugehörige Techniken Schritt für Schritt erklärt

Auch im Cosplay-Bereich bieten die Veranstaltenden mit einem interaktiven Workshop-Programm jede Menge Möglichkeiten, um selbst aktiv zu werden. So spricht zum Beispiel die Schweizer Künstlerin und Cosplayerin Tania de Andrade über Vorgehensweisen zu Beginn eines neuen Projekts, Cosmiplay erläutert Herausforderungen und Lösungen für nachhaltige Cosplays, und Kappy Cosplay demonstriert aufwendige Make-Up-Techniken. Daneben gibt es Workshops zu Cosplay-Fotografie, Performance, TikTok-Videoproduktion, der Arbeit mit verschiedenen Materialien und vielem mehr.

Sportliche Höchstleistungen erleben im Taekwondo, Wrestling oder Karate

Für alle, die sich nicht nur virtuell austoben möchten, bietet die Sports & Action Zone zusammen mit der Martial Arts Stage ein Programm mit reichlich Adrenalin-Kicks. Schweizer Wrestlern, Sportlern und Showgruppen zeigen ihre Sportarten in beeindruckenden Vorführungen und laden die Besuchenden ein, neue aktive Hobbies auszuprobieren.

Origami, asiatischer Streetfood und K-Pop

Diejenigen, die es lieber etwas entspannter mögen, können sich in der die Japan/Asian Hall kreativ in Kalligrafie, Origami oder Ikebana – der japanischen Kunst des Blumenarrangierens – versuchen. Dahingegen bringen der K-Pop Random Dance und der Swiss K-Pop Dance Summit auf der Main Stage sicher einige Besuchende zum Tanzen. Mit einem breiten Angebot an asiatischem Streetfood gibt es von Karaage über Bubble Tea bis hin zu Gyozas so manch leckere Spezialität zu probieren.