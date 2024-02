Neue Erweiterung für Age of Empires 2

Obwohl „Age of Empires 2“ bereits 1999 erschien, ist das Spiel nach wie vor beliebt bei den Fans, weswegen es in den vergangenen Jahren zusätzliche Editionen und Erweiterungen erhielt. Mit „Victors and Vanquished“ wurde nun eine weitere angekündigt.

Mit „Victors and Vanquished“ erhält „Age of Empires 2“ die mittlerweile sechste Erweiterung. Diese bietet neunzehn epische Szenarien, in denen die Spieler historische Figuren wie Ragnar Lothbrok, Oda Nobunaga und Karl den Grossen verkörpern können. Vierzehn dieser Szenarien basieren auf von Benutzern erstellten Inhalten, die mit professioneller Sprachausgabe, Musik und anderen Verbesserungen aufpoliert wurden.

Vorbesteller der Erweiterung können sich einen Rabatt sichern, bevor „Victors and Vanquished“ dann am 14. März 2024 erscheint.