Hideki Kamiya sehnt sich nach Remakes von Devil May Cry und Viewtiful Joe

Hideki Kamiya, der renommierte Director der “Bayonetta”-Serie, äussert den Wunsch nach Remakes seiner älteren Meisterwerke. Insbesondere die Spiele “Devil May Cry” und “Viewtiful Joe”, die er während seiner Zeit bei Capcom entwickelte, bevor er Platinum Games mitbegründete, stehen im Fokus seiner "Träume". Diese Information teilte er in einem YouTube-Video auf seinem neu gegründeten Kanal, den er nach seinem Ausscheiden bei Platinum und einer damit verbundenen vertraglich festgelegten Pause in der Videospielbranche von einem Jahr ins Leben rief.

In dem Video teilt Kamiya mit, dass er gelegentlich von Remakes zu “Devil May Cry” und “Viewtiful Joe” träumt. Dies würde bedeuten, dass die Spiele an die aktuellen Standards angepasst werden, mit verbesserter Grafik und einem anspruchsvolleren Game Design. Darüber hinaus äusserte der Entwickler den Wunsch, weitere Spiele in den Serien “Okami” und “Viewtiful Joe” zu entwickeln. Er sieht “Okami” als noch nicht abgeschlossen und hat für “Viewtiful Joe” sogar bereits eine Story geplant.

Obwohl im Laufe der Jahre zahlreiche Portierungen auf verschiedenen Konsolen erschienen sind, blieb das ursprüngliche “Viewtiful Joe” bisher auf PlayStation 2 und Nintendo GameCube. Es gibt Gerüchte, dass Capcom plant, ältere Franchise wiederzubeleben, aber bisher haben wir noch keine offiziellen Ankündigungen dazu gehört.