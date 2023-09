Volition wird aufgelöst

Die Embracer Group hat sich dazu entschieden, das für das "Saints Row" verantwortliche Stuido Volition zu schliessen. Die Meldung kommt rund zwei Monate nach dem 30. Jubiläum des Studio - ein Meilenstein, den nicht viele Studios erreichen - zu dem es noch optimistisch in die Zukunft schaute. Auf Twitter veröffentlicht Volition einen Abschiedsbrief.

A letter to our community. pic.twitter.com/vtFM7szLbN — Volition (@DSVolition) September 1, 2023

Wie so häufig bleiben die Gründe für die Schliessung Spekulation. Es ist möglich, dass Embracer mit den Verkaufszahlen von "Saints Row" und früheren Titeln wie "Agents of Mayhem" unzufrieden ist. Auf der anderen Seite ist es jedoch nicht auszuschliessen, dass der Videospiele-Gigant sich in einer finanziellen Schieflage befindet. Wie TheVerge berichtet, scheiterte zuvor ein geplanter, zwei Millionen Dollar schwerer Deal. Die Gaming-Welt verdankt Volition Games wie "Descent", "Red Faction", "Freespace" und viele mehr.