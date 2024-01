Final Fantasy VII: Teile des Soundtracks bei YouTube

Wer den Soundtrack der PSone-Fassung von "Final Fantasy VII" mag, sollte jetzt aufmerksam weiterlesen. So sind Teile davon mittlerweile bei YouTube verfügbar.

Konkret hat Square Enix zehn Stücke aus dem Soundtrack von "Final Fantasy VII" bei YouTube veröffentlicht. Dabei ist von epochal bis emotional die komplette Bandbreite der musikalischen Untermalung vertreten. Die entsprechende Playlist findet ihr an dieser Stelle. Mal abwarten, ob vielleicht in Zukunft noch weitere Stücke folgen oder andere Square-Enix-Titel bedacht werden.

Ursprünglich wurde "Final Fantasy VII" in PAL-Gefilden am 17. November 1997 für PSone veröffentlicht. Später folgten Umsetzungen für PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android und den PC.