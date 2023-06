Star Wars KOTOR 2: Restored Content DLC für Switch gestrichen

Der DLC für "Star Wars: Knights of the Old Republic II" mit wiederhergestellten Inhalten wird anders als geplant nicht auf der Nintendo Switch erscheinen. Einen Grund für die Entscheidung, welche erst kurz vor dem geplanten Datum bekannt gegeben wurde, erfahren wir von Aspyr nicht. Diejenigen, die das Game vorbestellt haben, sollen nun entschädigt werden.

Update on the Restored Content DLC pic.twitter.com/P0TQtJsgRc — Aspyr (@AspyrMedia) June 3, 2023

So steht für all denjenigen, die auf support.aspyr.com den Kauf der Switch-Version nachweisen, eine gratis Kopie einer der folgenden Titel zur Auswahl: