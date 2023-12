Neues Banjo-Kazooie Game in Entwicklung?

Banjo-Kazooie gehört wie Crash Bandicoot und Sonic zu den beliebten Videospiel-Maskottchen der 1990er und 2000er Jahre. Seit Microsoft das Entwicklerstudio Rare im Jahr 2002 kaufte, war es bis auf Ausnahmen wie "Banjo & Kazooie: Nuts and Bolts" jedoch still um das Franchise, die Erinnerung daran lediglich hier und da in Games wie "Super Smash Bros. Ultimate" wach gehalten. Gute Neuigkeiten für Fans hat 'NateDrake' zu berichten, demzufolge ein neues Banjo-Kazooie Game entwickelt werden soll.

(FYI) Insider Nate Drake has said that a New Banjo Kazooie is coming



"It's still an active project, but it didn't get the green light until early last year. There is a lot to do and development can change a lot (abandoned ideas, internal reboots, etc.)



Also, Phil said: "Banjo… pic.twitter.com/sQyKlD11bu