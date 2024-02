Klassiker Oregon Trail für weitere Plattform veröffentlicht

Nachdem die moderne Version von “The Oregon Trail” in der Vergangenheit für verschiedene Plattformen veröffentlicht wurde, ist sie nun auch für PlayStation 4 und 5 verfügbar. Gameloft hat sowohl die Überarbeitung des Klassikers mit Bildungsanspruch übernommen als auch das Publishing der verschiedenen Versionen. Die Veröffentlichung begann 2021 für Apple Arcade, gefolgt von Nintendo Switch und Windows im Jahr 2022 und schliesslich Xbox One und Xbox Series X/S im vergangenen Jahr.

“The Oregon Trail” wurde 1971 entwickelt und ging 1974 in den Vertrieb. Es kam vor allem auch in US-amerikanischen Schulen zum Einsatz, da es die harte Wirklichkeit der europäischen Einwanderer auf den Kontinent im 19. Jahrhundert thematisiert. Ziel im Spiel ist es, in dem 1848 angesetzten Game, die schwierige Reise vom Bundesstaat Missouri nach Oregon City, Oregon so unbeschadet wie möglich zu überstehen und vor allem zu überleben, um den Siedlern ein neues Leben auf dem „neuen Kontinent“ zu ermöglichen. Das Spiel hat einen deutlichen Bildungsanspruch, da es den Spielern ein realistisches Bild von den Herausforderungen und Schwierigkeiten der Pioniere auf dem Oregon Trail vermittelt.