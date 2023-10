From Software: Elden Ring-Studio stockt massiv auf

From Software, das Entwicklerstudio hinter Hits wie "Elden Ring" und der "Dark Souls"-Reihe, ist derzeit auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für mehrere neue Projekte.

Die Rekrutierung erstreckt sich auf verschiedene Abteilungen, darunter Game Design, Forschung, Programmierung, Sound Design und viele mehr. Dies deutet auf einen deutlichen Ausbau der Entwicklungsressourcen hin. Die genauen Projekte, an denen das Unternehmen arbeitet, wurden nicht bekannt gegeben. Aktuell arbeitet das Studio offiziell lediglich an der geplanten Erweiterung für "Elden Ring" namens "Shadow of the Erdtree".

Für die japanische Gaming-Branche ist From Softwares Rekrutierungsoffensive ein grosses Thema. Die Anmeldefrist für die Informationsveranstaltungen läuft noch bis zum 11. November. Interessenten ausserhalb Japans müssen der Landessprache mächtig sein. From Software weist ausdrücklich darauf hin, dass die im Dezember stattfindenden Informationsveranstaltungen auf Japanisch stattfinden werden.