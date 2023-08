God of War Studio stellt massiv ein

Sony Santa Monica hat in letzter Zeit zahlreiche Stellenausschreibungen veröffentlicht. Dies deutet darauf hin, dass das Studio mitten in dem nächsten Projekt steckt. Fans hoffen auf ein weiteres "God of War" und die Jobbeschreibungen deuten in der Tat darauf hin.

Ausgeschrieben sind beispielsweise die Stellen Combat Designer, Senior Combat Designer und Senior Combat Designer (Companions). Der entscheidende Hinweis darauf, dass Sony Santa Monica bei dem Franchise bleibt, findet sich in den Ausschreibungen dahingehend, dass die gesuchten Mitarbeiter "Kenntnisse über 'God of War (2018)' und 'God of War Ragnarok'" haben sollen. Tyr-Schauspieler Ben Prendergast verriet uns in Vergangenheit bereits, dass "'God of War: Ragnarök' nicht das Letzte, was wir von Tyr gesehen haben" sei.