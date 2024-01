Stellenabbau bei Black Forest Games

Der Stellenabbau bei der Embracer Group geht weiter. Jetzt wurde bekannt, dass es auch bei Black Forest Games zu Entlassungen gekommen ist.

Konkret berichtet Kotaku, dass die Hälfte der Angestellten von Black Forest Games gestern entlassen wurden. Der Creative Director und sämtliche Manager werden angeblich jedoch allesamt ihre Stellen behalten. Im vergangenen Jahr hatte Black Forest Games rund 110 Angestellte. Genauere Informationen zu den jetzigen Entlassungen soll es im Laufe der nächsten Woche geben.

Black Forest Games verdanken wir die beiden Remakes von "Destroy All Humans". Aktuell befindet sich dort "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" in Entwicklung.