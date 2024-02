Umfangreiches Update für Truck Simulator: On the Road

Publisher Aerosoft und Entwickler tox² interactive haben das bisher umfangreichste Update für "Truck Simulator: On the Road" veröffentlicht. Ein Trailer stellt uns gleichzeitig dessen Inhalte in bewegten Bildern vor.

Konkret bietet das jetzt für "Truck Simulator: On the Road" verfügbare Update folgende Inhalte:

Betankungssystem: Wir haben Zugriff auf noch mehr Tankoptionen, inklusive Tankwagen, Tankanhänger und Betankungsanlagen.

KI-Mitarbeiterkosten: KI-Mitarbeiter verursachen nun Tankkosten, was die Wirtschaftssimulation des Spiels um ein dynamisches Element erweitert.

Wöchentliche Gehälter: KI-Mitarbeiter erhalten nun wöchentliche Gehälter. Zahlungen werden auf dem On-Screen-Navigationssystem angezeigt und ermöglichen dadurch einen verbesserten Finanzüberblick und Management-Optionen.

Tiertransporte: Mit dem Update können Spieler jetzt auch Kühe transportieren.

Anhängerplätze: Anhänger werden jetzt in den fünf Stellplätzen im Unterstand an der Firmenzentrale gespeichert.

Verbesserte Routenplanung: Spieler können nun den Start und das Ziel ihrer Route direkt im Routenplanungsfenster auswählen.

Limitierung der Beladung: Neben der Limitierung durch Gewicht wird die Ladung jetzt auch durch die Grundfläche begrenzt.

Vibrationsfunktion für Controller: Auf Controllern können nun Vibrationen aktiviert und angepasst werden. Der Controller reagiert etwa auf Motor, Unfälle und Bordsteine.

"Truck Simulator: On the Road" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.