Assassin’s Creed Red mit zerstörbarer Umgebung?

Das gerüchtemässig für früh im Jahr 2024 angepeilte "Assassin’s Creed Red" wird die beliebte Reihe in das feudale Japan führen. Es spricht sich herum, dass das Game von Ubisoft Quebec einen Fokus auf Schleichmechaniken haben wird. Wie der stets gut informierte Brancheninsider Tom Henderson berichtet, können wir uns möglicherweise auch auf eine zerstörbare Umgebung freuen.

In Kombination mit dem Stealth würde dies beispielsweise bedeuten, dass wir Türen aufbrechen können, um uns an Gegner anzuschleichen. Dieser Aspekt soll zwar nicht die Dimensionen eines "Battlefields" annehmen, deutet jedoch auf ein interaktiveres "Assassin’s Creed" als wir es bisher aus der Reihe kennen.

In einem früheren Bericht von Henderson hiess es zudem, dass es sowohl einen männlichen Protagonisten als auch eine Protagonistin geben soll: einen Samurai und eine Shinobi (Ninja). Während über letztere bisher nichts bekannt ist, heisst es zu dem Samurai, dass es sich um einen Flüchtling aus Afrika handelt, der an die historische Figur 'Yasuke' angelehnt ist, einer der frühesten überlieferten dunkelhäutigen Samurais.

This report contains an error relating to the genders of the Samurai and Shinobi (I got them the wrong way around). It's a male Samurai and female Shinobi. The male Samurai is an African refugee.