Across the Obelisk für Switch veröffentlicht

Das Spiel "Across the Obelisk" wurde 2021 ausschliesslich für den Heimcomputer veröffentlicht. Nun aber erhalten auch Besitzer von Nintendos Switch die Möglichkeit, das auf Karten basierende Action-RPG unterwegs zu zocken.

In "Across the Obelisk" übernehmen die Spieler die Kontrolle einer Gruppe an Abenteurern, die sich in bester Rogue-Like-Manier durch unterschiedliche Herausforderungen durchkämpfen müssen. Das Kampfsystem fällt dabei rundenbasiert aus und setzt, wie schon "Slay the Spire" auf ein Kartensystem, das pro Runde eine zufällige Zusammenstellung an Karten ausgibt.

"Across the Obelisk" wurde von Dreamsite Games entwickelt und ist ab sofort für den Preis von 27,99 CHF im Nintendo eShop erhältlich.