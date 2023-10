Publisher 505 Go hat das Aus für "Alien: Blackout" verkündet. Demnach wird der Mobile-Nachfolger von "Alien: Isolation" noch in diesem Monat bei Google Play & Co. entfernt.

Als konkretes Enddatum für "Alien: Blackout" wird dabei der 31. Oktober genannt. An diesem Tag wird der Titel aus den Stores entfernt, aber auch danach selbstverständlich immer noch spielbar sein. In einem offiziellen Statement bei Twitter dankt 505 Go den Spielern gleichzeitig für ihre jahrelange Unterstützung.

"Alien: Blackout" erschien am 24. Januar 2019 für iOS und Android. Umsetzungen für die Konsolenwelt, vor allem Nintendos Switch, schwirrten zwar immer mal durch die Gerüchteküche, fanden letztlich aber nicht statt.