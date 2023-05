Focus und Tindalos Interactive schicken uns mit einem neuen Übersichtstrailer zu "Aliens Dark Descent" ins Wochenende. Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

"Aliens Dark Descent" ist ein Single-Player Squad-Basiertes Action-Strategiespiel, das im Alien Franchise angesiedelt ist. Taucht ein in eine frische Alien Story, in der die Spieler einen Squad von Marines in Echtzeitkämpfen gegen die tödlichsten Kreaturen, die die Menschheit je gesehen hat, führen.

"Aliens Dark Descent" wird am 20. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.