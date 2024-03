Mai-Termin für Animal Well

Entwickler Billy Basso hat einen konkreten Releasetermin für "Animal Well" verkündet. Einen neuen Release Date Trailer können wir ebenfalls begutachten.

Demnach erscheint "Animal Well" am 9. Mai. Als Plattformen werden PS5, Switch und der PC genannt.

In einer atmosphärischen Pixel-Welt gehen wir in "Animal Well" auf Schatzsuche. Wo es lang geht, bestimmen wir selbst. Unterwegs treffen wir viele interessante Kreaturen – vor einigen sollten wir uns allerdings in Acht nehmen! Ausserdem gibt es jede Menge zu entdecken und eine Unzahl an Gegenständen kann eingesammelt werden. Alle diese Gegenstände können uns weiterhelfen, etwa wenn wir schnell flüchten oder freundliche Wesen um Hilfe bitten müssen. Es lohnt sich also, herauszufinden, wie man sie geschickt einsetzen kann.

"Animal Well" war im April 2023 angekündigt worden.