Neue Gerüchte über Remake von Assassin's Creed 4: Black Flag

Bereits im vergangenen Sommer hatte es Gerüchte über ein Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" gegeben. Nun haben besagte Gerüchte neue Nahrung bekommen.

So ist dem LinkedIn-Profil eines Lead Artists von Ubisoft offenbar zu entnehmen, dass die Arbeiten an einem Remake von "Assassin's Creed 4: Black Flag" im September 2023 begonnen haben. Sie sollen jedoch noch in einem sehr frühen Stadium sein. Entwickler von "Skull & Bones" sind offenbar auch mit an Bord. Ubisoft hat sich bisher natürlich nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

"Assassin's Creed 4: Black Flag" kann bereits auf PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U, Switch und dem PC gespielt werden.