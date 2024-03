Azur Promilia angekündigt

Manjuu Network Technology stellt uns heute "Azur Promilia" für PS5, PC und Mobilgeräte vor. Erstes Gameplay daraus bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden uns knapp zwölf Minuten lange spielerische Impressionen aus "Azur Promilia" geboten. Diese machen ordentlich Lust auf das Rollenspiel. Vorregistrierungen dafür sind übrigens bereits über dessen offizielle Website möglich.

In "Azur Promilia" werden wir von Kreaturen begleitet. In der Spielwelt leben ausserdem verschiedene Zivilisationen. Zudem gibt es Magie und unglaubliche Fantasiewesen. Langweilig sollte uns dort also so schnell nicht werden.

"Azur Promilia" ist für hiesige Gefilde aktuell leider unterminiert.