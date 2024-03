Fans finden Beweis für Mod-Nutzung der Star Wars: Battlefront Classic Collection-Macher

Die Kritik reist nicht ab! Seit dem Release der "Star Wars: Battlefront Classic Collection" steht Entwickler Aspyr schwer unter Beschuss! Aus allen Ecken und Enden hagelt es - teilweise berechtigt und teilweise stark übertrieben - Kritik an dem unfertig auf den Markt gebrachten Produkt. Nun sollen Beweise gefunden worden sein, dass die "Star Wars: Battlefront Classic Collection" eine Modifikation verwendet, die vor einigen Jahren von einem Fan des Spiels erstellt worden sei.

Diese Modifikation integriert zwei Charaktere, die zuvor und ausschliesslich in der Xbox-Version des Spiels aufgrund eines DLC-Angebots verfügbar waren: Kit Fisto und Asajj Ventress. Der Spieler und Modder iamashaymin hat eigenständig dafür gesorgt, dass die Charaktere im Jahr 2021 ihren Weg in die PC-Version des Spiels fanden, wobei einige Workarounds erforderlich waren. Die Charaktere verfügen über eigene Bewegungen und Animationen, die im Basisspiel nicht enthalten sind.

Seriously, @AspyrMedia I’m beginning to feel insulted.

Nintendo Switch launched with just straight up all my hero stuff from my mod. Same glitches and bugs. We’ve datamined it and it’s the exact same files just using the proper lightsaber attack anims.

(This is before patch) pic.twitter.com/3tWGgc8MzI