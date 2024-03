Bio Inc. Redemption: Konsolenfassungen terminiert

Für Inhaber eines PCs sollte "Bio Inc. Redemption" ja schon längst abgefrühstückt sein. Jetzt hat Entwickler und Publisher Klabater aber die im Februar vorgestellten Konsolenfassungen konkret terminiert.

Demnach ist "Bio Inc. Redemption" ab 14. März auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Den zugehörigen Launchtrailer können wir sogar jetzt schon konsumieren.

Bei "Bio Inc. Redemption" handelt es sich um eine komplexe biomedizinische Simulation, in der wir Entscheidungen treffen, die über Leben und Tod entscheiden. Mit über 600 echten Krankheiten, Symptomen und Behandlungen bietet der Titel eine realistische Erfahrung. Als Fortsetzung des mobilen Hits "Bio Inc." wurde "Bio Inc. Redemption" von Grund auf neu entwickelt, um die realistischste medizinische Simulation auf dem Markt zu sein.

Wir haben dabei die Wahl aus zwei neuen Kampagnen: Eine, in der wir die dunkle Seite wählen und unsere Opfer mit Krankheiten quälen, und eine andere, in der wir als medizinische Diagnostiker Leben retten. Jede Kampagne besteht aus neun Fällen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen und anpassbaren Systemen, welche für stundenlangen Spielspass sorgen.

"Bio Inc. Redemption" erschien bereits am 8. März 2018 für den PC.