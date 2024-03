Bleak Faith: Forsaken für die Konsolenwelt terminiert

Für PC-Besitzer sollte "Bleak Faith: Forsaken" ja schon längst der sprichwörtliche kalte Kaffee sein. Jetzt wurde bekannt, wann die Konsolenumsetzungen des Action-Rollenspiels erscheinen.

So kündigt Perp Games an, dass "Bleak Faith: Forsaken" am 5. Juli auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht wird. Weitere Umsetzungen des Action-Rollenspiels, etwa für Switch, sind offenbar nicht geplant.

In "Bleak Faith: Forsaken" warten nicht nur harte Bosse und riskante Kämpfe auf uns, sondern auch eine finstere Dark-Fantasy Spielwelt. Die Entwickler legen dabei Wert auf die Open-World, welche zum Erkunden animieren soll. Wie es sich für das Genre gehört, können wir ausserdem am Anfang auch verschiedene Klassen auswählen und uns während der Reise weiter spezialisieren.

"Bleak Faith: Forsaken" ist bereits seit 10. März 2023 für den PC erhältlich.