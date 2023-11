Borderlands Collection: Pandora's Box auch für Switch?

Aktuell macht das Gerücht die Runde, dass "Borderlands Collection: Pandora's Box" bald auch für Switch erscheinen könnte. Zumindest ist nun ein erstes Indiz für einen entsprechenden Release aufgetaucht.

So wurde nun von wachsamen Augen eine Alterseinstufung für eine Switch-Fassung von "Borderlands Collection: Pandora's Box" bei der USK erspäht. Dies ist natürlich noch keine offizielle Releasebestätigung, aber ein vielversprechendes erstes Indiz dafür. Warten wir einfach mal ab, ob es bald zu einer Ankündigung kommt.

"Borderlands Collection: Pandora's Box" enthält alle sechs Basisspiele des Borderlands-Franchise, nämlich "Borderlands", "Borderlands 2", "Borderlands: The Pre-Sequel", "Tales from the Borderlands", "Borderlands 3" und "New Tales from the Borderlands" inklusive sämtlicher Updates und Erweiterungen.

"Borderlands Collection: Pandora's Box" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.