Remake von Brothers: A Tale of Two Sons in der Mache?

Es könnte sein, dass 505 Games an einem Remake von "Brothers: A Tale of Two Sons" werkelt. Zumindest tauchte jetzt ein vielversprechender erster Indikator dafür auf.

So berichtet der Leaker billbil-kun bei X (ehemals Twitter), dass sich bei 505 Games eine Neuauflage von "Brothers: A Tale of Two Sons" in der Mache befindet. Diese wird vielleicht schon in der kommenden Nacht auf den Game Awards enthüllt. Besagter Leaker hat bereits in der Vergangenheit einige Projekte korrekt prognostiziert, weswegen wir auch hier Hoffnung haben. Ausserdem sind wir ja in ein paar Stunden sowieso schlauer.

In "Brothers: A Tale of Two Sons" wird die Geschichte von zwei Brüdern erzählt, die Hilfe für ihren kranken Vater suchen. Dabei müssen sie das sogenannte "Wasser des Lebens" finden. Um dies zu schaffen, ist Teamwork gefragt. Konzeptionell konnte der Titel seinerzeit mit Tiefgang und interessanten Rätseln überzeugen.

"Brothers: A Tale of Two Sons" ist für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, iOS und Android erhältlich.