Demo von Bulwark: Falconeer Chronicles erhältlich

Wired Productions hat eine spielbare Demo von "Bulwark: Falconeer Chronicles" veröffentlicht. Sie ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar.

In "Bulwark: Falconeer Chronicles" geht es in erster Linie darum, wild an den felsigen Klippen und Felsenspitzen der Welt zu bauen. Etwas Ressourcenverwaltung sowie Kampf- und Handlungselemente hauchen deinen Kreationen Leben ein, verleihen den Einwohnern eine Stimme und führen zudem exotische neue Bauoptionen ein. Grundsätzlich wird hier das Luftkampfspiel "Falconeer" um ein Städtebau-Element erweitert. Eine neue Funktion ist dagegen der Fotomodus.

"Bulwark: Falconeer Chronicles" erscheint am 26. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.