Rebrand für Call of Duty: Warzone 2.0?

Es könnte sein, dass "Call of Duty: Warzone 2.0" simultan zur vierten Season einen Neustart erlebt. Wir haben die aktuelle Lage für euch zusammengefasst.

So sind bei Reddit Bilder aufgetaucht, die eine neue Map für "Call of Duty: Warzone 2.0" zeigen könnten. Interessanterweise ist das Logo des Spiels dabei ganz anders. Da der Start von Season 4 in "Call of Duty: Warzone 2.0" unmittelbar bevorsteht (am 14. Juni ist es soweit), dürften wir diesbezüglich sicher bald schlauer sein.

"Call of Duty: Warzone 2.0" ist seit 16. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC verfügbar.