Offizieller Trailer zu CookieRun: Tower of Adventures

Nachdem es im September bereits einen Teaser zu sehen gab, haben Devisters und Oven Games jetzt den offiziellen Trailer zu "CookieRun: Tower of Adventures" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier widmet man sich etwas mehr als eine Minute lang der Story von "CookieRun: Tower of Adventures". Gameplay gibt es im späteren Verlauf auch zu sehen.

Die Story von "CookieRun: Tower of Adventures" dreht sich um den mysteriösen Pfannkuchenturm. Dessen Legende besagt, dass nur der Cookie mit dem reinsten Herzen in der Lage sein wird, die Monster zu besiegen, welche den Turm zu zerstören versuchen und Chaos stiften wollen. Das Ziel der Spieler ist es, die Stufen des Turms allein oder im Team mit bis zu 4 Mitstreitern zu erklimmen, um neue Welten zu entdecken und Prüfungen zu bestehen. Der Turm selbst birgt massig Geheimnisse, die es im Laufe der Geschichte und in den verschiedenen Etappen zu entdecken gilt.

Mit den individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften der Cookies gilt es, Monster zu bekämpfen, um Fortschritte zu erzielen. Mit Crushed Pepper Cookie können Spieler etwa Feuer-Angriffe ausführen, während es mit Lemon Zest Cookie möglich ist, Blitzpfeile einzusetzen. Jedes Level beinhaltet einen einzigartigen Kampf gegen einen Boss, wie etwa Gum Berry Bat, welcher die Cookies mit Kaugummi in ihre Schranken weist.

"CookieRun: Tower of Adventures" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für iOS und Android.