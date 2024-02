Cyberpunk 2: US-Entwicklerteam gestärkt

Der Nachfolger von "Cyberpunk 2077" hört aktuell auf den Namen "Project Orion" und dessen Entwicklung befindet sich auch noch in einer ganz frühen Phase. CD Projekt RED hat dessen Wichtigkeit jetzt jedoch bereits untermauert, indem man das Entwickler-Team in Nordamerika mit prominenten Namen verstärkt hat.

Der Kern des Teams besteht aus Leuten, die bereits an "Cyberpunk 2077" und der Phantom-Liberty-Erweiterung gewerkelt haben. Dabei handelt es sich etwa um Gabriel Amatangelo (Game Director), Pawel Sasko (Associate Game Director), Igor Sarzynski (Creative Director), Andrzej Stopa (Cinematic Director), Kacper Niepokólczycki (Environment Art Director), Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer) und Kacper Koscienski (Engineering Director).

Sie sind Teil eines grösseren neu gegründeten Studios, welches seinen Sitz in Boston (Massachusetts) hat. Nun folgt Verstärkung in Person von Dan Hernberg (als Executive Producer), Ryan Barnard (als Design Director), Alan Villani (als Engineering Director), Anna Megill (als Lead Writer) und Alexander Freed (zur Verstärkung des Autotrenteams). Allesamt also sehr prominente Namen für ein grosses Projekt.

Der Nachfolger von "Cyberpunk 2077" bzw. "Project Orion" war im Oktober 2022 angekündigt worden.