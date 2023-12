Dark Light auch für PS4 & PS5

Entwickler Mirai & Co. kündigt Portierungen von "Dark Light" für PS4 und PS5 an. Einen konkreten Termin dafür gibt es ebenfalls schon.

Demnach ist "Dark Light" ab 30. Januar 2024 auch für PS4 und PS5 erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

"Dark Light" bietet ein Souls-ähnliches Spielerlebnis in einer postapokalyptischen Welt, welche in einer undurchdringlichen Dunkelheit verborgen ist. Als "Dunkler Jäger", dem letzten seiner Art, liegt es an dir, die dunkle Leere zu versiegeln und die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren.

"Dark Light" ist bereits für den PC im Early Access.