Mehrere Double-Fine-Adventures auch für PS5?

Double Fine Productions werkelt offenbar gerade an PS5-Umsetzungen von einigen seiner Adventures. Zumindest ist dafür jetzt ein vielversprechender Indikator aufgetaucht.

So könnte es sein, dass bald auch PS5-Versionen von "Day of the Tentacle Remastered", "Full Throttle Remastered" und "Grim Fandango Remastered" erscheinen. Zumindest wurden beim taiwanesischen Rating Board schonmal entsprechende Prüfungen der Altersfreigabe gesichtet, was diesbezüglich Hoffnung machen sollte. Double Fine Productions hat sich bisher noch nicht offiziell zu den Gerüchten geäussert.

"Day of the Tentacle Remastered", "Full Throttle Remastered" und "Grim Fandango Remastered" wurden bereits für PS4, Xbox One, PlayStation Vita und den PC veröffentlicht.