Death of a Wish angekündigt

Publisher Syndicate Atomic und Entwickler Melessthanthree stellen uns heute "Death of a Wish" vor. Einen Trailer zu dem Action-Rollenspiel hat man auch im Gepäck.

Wir übernehmen in "Death of a Wish" die Rolle von Christian, welcher sich mit neuen Verbündeten zusammenschliesst, um den Kult herauszufordern, der ihn aufgezogen hat. Ihr Ziel ist es, die vier Sanctum Faiths auszuschalten, um die Ordnung der Welt zu stürzen. Dabei müssen sie sich durch einen Albtraum voller Monster und Menschen kämpfen. Der Kampf gegen die Verderbnis, die Christian verzehrt, erfordert den Einsatz brutaler Angriffe und Kombos mit Style. "Death of a Wish" bietet ein herausforderndes und belohnendes Kampfsystem, bei dem Christians verfluchte Kräfte eingesetzt werden, um die Verderbnis in Schach zu halten.

"Death of a Wish" erscheint am 11. März für Switch und den PC.