Auch diese Woche beginnt leider mit schlechten Nachrichten aus der Videospielbranche. So ist Deviation Games geschlossen worden.

Eine Bestätigung von Partner Sony bzw. PlayStation oder dem Studio selbst gibt es zwar noch nicht, aber diverse verifizierte Accounts, etwa bei LinkedIn, sprechen eine eindeutige Sprache. So war am vergangenen Freitag der letzte Tag von Deviation Games. Chief HR & Operations Officer Kriste Stull schreibt zum Beispiel diesbezüglich:

"Mit schwerem Herzen geben wir die Schliessung von Deviation Games bekannt. Ich möchte unserem gesamten Team meine tiefste Dankbarkeit aussprechen. Danke für all eure harte Arbeit, euer Engagement und eure Beiträge zu Deviation. Ich bin unglaublich dankbar für die Möglichkeit, mit jedem einzelnen von euch zusammenarbeiten zu können. Für die gesamte Videospielbranche werden wir ein Networking-Event veranstalten, und wir würden uns freuen, wenn alle Unternehmen/Studios, die Mitarbeiter einstellen, daran teilnehmen würden. Bitte wenden Sie sich direkt an mich, wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind. An alle Deviators da draussen: Wir werden die Erinnerungen, die wir zusammen gemacht haben, immer in Ehren halten. Danke, dass ihr ein Teil unserer Reise wart. Zeigt's ihnen!"