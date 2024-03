Don't Be Afraid 2 angekündigt

Publisher Eneida Games und Entwickler Cat-astrophe Games kündigen "Don't Be Afraid 2" an. Was sich dahinter verbirgt, verrät uns ein düsterer Gameplay-Trailer.

Hier bekommen wir etwas mehr als eine Minute lang gezeigt, auf was wir uns in "Don't Be Afraid 2" einzustellen haben. Dabei macht der Psycho-Horror-Escape-Room-Titel bereits eine gute Figur, vor allem in atmosphärischer Hinsicht.

"Don't Be Afraid 2" verspricht eine noch intensivere Horrorerfahrung als der Vorgänger, wenn wir erneut in die verstörende Welt des Psycho-Horror-Escape-Rooms eintauchen. In der Rolle von David müssen wir uns schrecklichen Visionen stellen und einen Weg aus einer verwunschenen Villa finden, in der die Grenzen zwischen Realität und Albtraum ständig verschwimmen.

"Don't Be Afraid 2" ist aktuell unterminiert, aber für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache.