Dragon Quest Builders auch für PC

Square Enix kündigt eine PC-Portierung von "Dragon Quest Builders" an. Deren Release ist erfreulicherweise auch gar nicht weit entfernt.

Demnach ist die PC-Umsetzung von "Dragon Quest Builders" schon ab 13. Februar erhältlich und wird natürlich in erster Linie in technischer Hinsicht von der Plattform profitieren. Ausserdem ist bereits bestätigt, dass alle DLCs ohne Zusatzkosten an Bord sind.

Bei "Dragon Quest Builders" handelt es sich um ein immersives Sandbox-Spielerlebnis, das Erbauer dazu ermutigt, die zerstörten Ruinen des Reiches Alefgard wieder aufzubauen, Materialien zu sammeln und Gegenstände mit schier unendlichen Möglichkeiten zu erschaffen. Ausserdem enthält die PC-Fassung von "Dragon Quest Builders" verbesserte Handwerksfertigkeiten und mit „Terra Incognita“ Inhalte, welche 2022 Teil der mobilen Version wurden. Mit den verbesserten Handwerksfertigkeiten aus „Terra Incognita“ können Erbauer freier bauen und spielen, weil nahezu die doppelte Blockhöhe auf Kreationen gestapelt werden kann.

"Dragon Quest Builders" ist bereits für PS4, Switch, Vita, iOS und Android verfügbar.