Puzzle-Spiel Europa erscheint später

Der Puzzle-Platformer „Europa“ erscheint später, wie Schöpfer Helder Pinto bekannt gegeben hat.

Ursprünglich sollte „Europa“ am 16. April 2024 erscheinen, dieses Versprechen kann der Entwickler aber nicht einhalten. Der Grund ist ganz einfach: Pinto möchte das Spiel einfach nicht herausgeben, bevor es nicht in einem guten Zustand ist.

„Europa begann als ein Nebenprojekt, das ich alleine entwickelt habe, und in den Jahren seither ist es mehr gewachsen, als ich mir je hätte träumen lassen, obwohl wir immer noch abends und an den Wochenenden neben unseren Tagesjobs arbeiten. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam geschafft haben – deshalb kann ich den Gedanken nicht ertragen, das Spiel zu veröffentlichen, bevor es in dem Zustand ist, den wir uns wünschen“, so der Entwickler.