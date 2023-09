Erste Informationen zu Far Cry 7

Seit Anfang des Jahres ist, wenig überraschend, durchgesickert, dass sich "Far Cry 7" (Codename: Project Blackbird) in Entwicklung befindet. Heute gibt es erste inhaltliche Informationen dazu.

So berichtet Insider Gaming mit Berufung auf nicht näher spezifizierte Quellen, dass wir in "Far Cry 7" unsere wohlhabende Familie befreien müssen. Diese befindet sich in der Gewalt einer Gruppierung namens "Sons of Truth". Die angeblich nicht linear angelegte Story erstreckt sich auf 72 In-Game-Stunden, was in der Realität einem Tag entsprechen soll.

Für zusätzliche Spannung sorgt auch eine neuartige Verhör-Mechanik. Hier können sich die Personen nämlich kooperativ zeigen oder uns hinter das Licht führen. Im schlimmsten Fall ergreifen sie sogar die Flucht.

Bis wir handfeste offizielle Informationen zu "Far Cry 7" dürfte es zudem noch etwas dauern. Nach aktuellem Stand soll der Ego-Shooter nämlich erst im Herbst 2025 erscheinen.