Releasefenster für Fatal Fury: City of the Wolves

Nach der offiziellen Enthüllung von "Fatal Fury: City of the Wolves" im vergangenen August gibt es heute dank SNK neue Informationen zu dem Prügelspiel. So kennen wir jetzt etwa ein Releasefenster.

Demnach ist angedacht, ""Fatal Fury: City of the Wolves" Anfang 2025 zu veröffentlichen. In einem neuen Trailer werden simultan die Kämpfer Terry Bogard, Rock Howard, Tizoc, Hotaru Futaba und Preecha näher vorgestellt. Ausserdem erfahren wir, dass der Prügler auf der EVO Japan 2024 spielbar sein wird. Diese findet vom 27. bis 29. April statt. Der Umfang der dort spielbaren Version ist dagegen leider noch nicht bekannt.

Bisher ist zudem unklar, für welche Plattformen "Fatal Fury: City of the Wolves" am Ende erscheinen wird.