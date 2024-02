Remake von Final Fantasy VIII braucht neues Kampfsystem

Während sich die ganze Welt auf den Release des zweiten Teils des "Final Fantasy VII"-Remakes freut, hat sich "Final Fantasy VIII" Director Yoshinori Kitase über die Möglichkeit eines Remakes des Nachfolgers zu Teil sieben geäussert. Laut ihm sei dies zwar machbar, jedoch müsse man das Kampfsystem des Originals deutlich verändern.

Mittlerweile ist es schon einige Jahre her, seit Square Enix, damals noch unter dem Namen Squarsoft, mit "Final Fantasy VIII" den Nachfolger des bis heute beliebten siebten Teils der JRPG-Reihe veröffentlicht. Obwohl sich FFVIII noch besser verkaufte als der Vorgänger, ist das Spiel aufgrund des Junction-Systems, bei dem Zauber von Gegner "gezogen" werden müssen und die Gegner in der Welt mitleveln, in der Fanszene äusserst umstritten. Im Gespräch mit den Kollegen von IGN hat sich Yoshinori Kitase entsprechend geäussert.

"Ich denke, es war für manche Leute ein sehr schwieriges System, sich darauf einzulassen. Abhängig von den Fähigkeiten des Spielers hat es manchmal einfach nicht optimal funktioniert."

Fans des Titels dürfen sich entsprechend weiterhin Hoffnung auf eine mögliche Veröffentlichung eines Remakes von "Final Fantasy VIII" machen. Doch wann und in welcher Form dies umgesetzt wird, steht noch in den Sternen.