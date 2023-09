Final Fantasy XIV: Trailer zu Patch 6.5

Square Enix zeigt uns einen frischen Trailer zum kommenden Patch 6.5 für "Final Fantasy XIV". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Patch 6.5 für "Final Fantasy XIV" erscheint bereits am 3. Oktober, also nächsten Dienstag, und hört auf den Namen "Growing Light", also "Wachsendes Licht". Der Trailer bietet uns einen ersten Blick auf die Abenteuer, welche bei der Veröffentlichung des Patches auf uns warten, inklusive neuer Aufträge des Hauptszenarios, eines Allianz-Raids, einer Prüfung und mehr. Generell soll damit der Weg für "Dawntrail" geebnet werden. Die Patches 6.51 und 6.55 folgen dann Ende Oktober und Mitte Januar 2024.

"Final Fantasy XIV" erschien ursprünglich am 27. August 2013 für PS3 und den PC. Portierungen für PS4 und PS5 folgten später. Die Xbox Series X wird im zweiten Quartal 2024 mit dem MMORPG versorgt.