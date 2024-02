Final Fantasy 14 auf Xbox: Offene Beta startet im Februar

„Final Fantasy 14“ erscheint nach vielen Jahren auch endlich für die Xbox Series X|S und Square Enix hat nun offiziell eine kotenlose Testversion angekündigt.

Am 21. Februar 2021 soll eine offene Beta für „Final Fantasy 14“ auf der Xbox Series X|S starten. Diese richtet sich ausschliesslich an neue Spieler und schliesst Online-Käufe aus. Eine Anleitung zur Teilnahme wurde auf The Lodestone veröffentlicht.

Um „Final Fantasy 14“ auf Xbox Series X|S zu spielen, passt die Datenschutzeinstellungen an, indem ihr zu Einstellungen > Konto > Datenschutz & Online-Sicherheit > Xbox-Datenschutz navigiert. Stellt sicher, dass bestimmte Einstellungen Multiplayer-Interaktionen und netzwerkübergreifendes Spielen zulassen. Sucht dann das Spiel im Microsoft Store, ladet die kostenlose Testversion herunter und folgt den Installationsanweisungen. Die offene Beta spiegelt die kostenlose Testversion wider, schliesst aber optionale Online-Käufe aus. Für die kostenlose Testversion, einschliesslich der offenen Beta, ist kein Xbox Game Pass erforderlich, für die Vollversion hingegen schon.