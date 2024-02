Publisher Kepler Interactive und Entwickler A44 Games versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Teaser zu "Flintlock: The Siege of Dawn". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns knapp drei Minuten lang neue spielerische Impressionen aus "Flintlock: The Siege of Dawn" geboten. Diese sind in Wanderer's Rest angesiedelt. Ausserdem gibt es einen Blick auf kosmetische Gegenstände und die Ausrüstung.

"Flintlock: The Siege of Dawn" entführt die Spieler in ein faszinierendes Rollenspiel-Setting, nämlich eine Fantasy-Welt, in der die Götter, von denen man lange glaubte, sie hätten die Menschheit im Stich gelassen, plötzlich zurückkehren und dabei das Tor zum Jenseits aufstossen. Dabei wird eine Armee von Untoten freigesetzt.

"Flintlock: The Siege of Dawn" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC in der Mache und erscheint im Laufe des Sommers.