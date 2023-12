Friday the 13th: The Game wird bald aus den Stores entfernt

Gun Media kündigt an, dass "Friday the 13th: The Game" bald aus den digitalen Stores entfernt wird. Ein konkretes Datum dazu gibt es auch schon.

Demnach wird "Friday the 13th: The Game" ab 31. Dezember nicht mehr in den digitalen Stores verfügbar sein. Der Verkauf im Einzelhandelt wird ebenfalls gestoppt. Der Titel ist allerdings mindestens noch ein Jahr länger spielbar, also auf jeden Fall bis zum 31. Dezember 2024.

"Friday the 13th: The Game" gibt jedem Einzelspieler die Werkzeuge, um zu überleben, zu entkommen oder sogar zu versuchen, den Mann zu nehmen, der nicht getötet werden kann. Jede Gameplay-Session gibt eine völlig neue Chance zu beweisen, ob Sie haben, was es braucht, nicht nur um zu überleben, sondern um am besten der produktivste Killer in der Kino-Geschichte zu sein.

"Friday the 13th: The Game" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.