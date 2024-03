Grandia HD Collection auch für PS4 & Xbox One

Publisher GungHo Online Entertainment kündigt seine "Grandia HD Collection" auch für PS4 und Xbox One an. Der Release geht dabei sogar noch in diesem Monat über die Bühne.

Demnach ist die "Grandia HD Collection" ab 26. März auch für PS4 und Xbox One erhältlich. Natürlich kann sie auch auf PS5 und Xbox Series X konsumiert werden. Ein Trailer zeigt uns zusätzlich, was wir inhaltlich davon zu warten und lässt auf eine kompetente Portierungen der ersten beiden Teile von "Grandia" schliessen.

Die "Grandia HD Collection" wurde ursprünglich im Jahr 2019 für Switch veröffentlicht. Sie beinhaltet das "Grandia HD Remaster" und das "Grandia II HD Remaster". Beide sind auch einzeln für PC erhältlich. Ausserdem gibt es eine emulierte Version von "Grandia" für PS4 und PS5.