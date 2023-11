Grounded bekommt weiteres Update

Obsidian Entertainment hat ein neues Update für "Grounded" in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Das kommende Update für "Grounded" heisst "Make It or Break It" und ist ab 13. November kostenlos verfügbar. Sein Herzstück ist der neue Playgrounds-Mode mit einer Story-Kampagne, die in einem Hinterhof angesiedelt ist. Kreative Köpfe können auch einen eigenen Hinterhof gestalten und starten mit einer leeren Sandbox.

Über Grounded

Die grosse, weite Welt steckt voller Wunder, aber auch diverser Gefahren – besonders, wenn man auf die Grösse einer Ameise geschrumpft ist. In "Grounded" können wir zusammen die Welt erforschen, bauen und Gefahren überstehen. Können wir Seite an Seite mit den Schwärmen riesiger Insekten gedeihen, um gegen die Schrecken des Hinterhofs zu bestehen?

"Grounded" ist seit 27. September 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.