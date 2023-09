Hellboy: Web of Wyrd verspätet sich

Good Shepherd Entertainment gibt bekannt, dass sich "Hellboy: Web of Wyrd" dezent verspätet. Einen neuen Erscheinungstermin gibt es auch schon.

Demnach ist "Hellboy: Web of Wyrd" erst ab 18. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Eigentlich sollte es schon am 4. Oktober soweit sein. Ein konkreter Grund für die Verzögerung wird nicht genannt, aber es ist von zusätzlich benötigter Entwicklungszeit auszugehen.

Wie in der Comic-Vorlage muss Hellboy in "Hellboy Web of Wyrd" eine Reihe unterschiedlicher, einzigartiger Abenteuer bestehen, die alle auf ihre eigene Weise mit dem Butterfly House in Verbindung stehen. Nachdem ein Agent des B.P.R.D von einer Mission nicht zurückkehrt, liegt es an Hellboy und seinem Team, den verlorenen Agenten zu finden und dabei die Geheimnisse des Butterfly House aufzudecken. Werdet zu Hellboy, schlagt im Nahkampf mit aller Macht zu und rundet den Faustwirbel mit gut platzierten Fernkampfattacken ab - stellt euch angsteinflössenden Gegnern und taucht voll ein in diese neue Geschichte im Hellboy-Universum.