Level-5 hat eine offene Beta für "Inazuma Eleven: Victory Road" angekündigt. Ausserdem wird uns ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt.

So geht die offene Beta zu ""Inazuma Eleven: Victory Road" bereits heute auf Switch los. Die restlichen Systeme, also PS4, PS5, iOS und Android, werden zu einem späteren Zeitpunkt versorgt, auch um das Cross-Play auszutesten.

In "Inazuma Eleven: Victory Road" erleben wir die Geschichte von Unmei Sasanami und Haru Endo. Unmei sehnt sich nach einer Welt ohne Fussball, Haru dagegen ist ein wahres Fussballmonster und steht an der Spitze der Welt. Für genügend Spannung ist also gesorgt.

"Inazuma Eleven: Victory Road" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS4, PS5, Switch, iOS und Android.