Invector: Rhythm Galaxy terminiert

Hello There Games hat ein konkretes Releasedatum für sein "Invector: Rhythm Galaxy" verkündet. Demnach müssen wir gar nicht mehr lange warten, bis wir den Musik-Actiontitel selbst spielen können.

"Invector: Rhythm Galaxy" erscheint nämlich bereits übermorgen. Als Plattformen dafür werden PS4, Xbox One, Switch und der PC genannt.

"Invector: Rhythm Galaxy" entführt uns in atemberaubende himmlische Welten, in denen wir Hits von Künstlern wie Charlie Puth und Pinkpantheress erleben können. Die kosmische Reise ermöglicht es zudem, die Beats der Songs zu meistern, während Solo-Spieler sich an einer Herausforderung der Rhythmusbeherrschung üben können.