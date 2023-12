Jagged Alliance 3: Update 1.4 verfügbar

THQ Nordic weist darauf hin, dass Update 1.4 mit dem Codenamen "Wolf" für "Jagged Alliance 3" inzwischen verfügbar ist. Einen Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Update 1.4 für "Jagged Alliance 3" enthält zahlreiche Fehlerbehebungen und einen kostenlosen DLC, welcher eine neue Questlinie für Mitte bis Ende des Spiels namens "U-Bahn" sowie ein unterirdisches Transportsystem einführt. Das Team hat den deutschen Namen "U-Bahn" gewählt, da wir nun die Chance haben, Geheimnisse zu lüften, die seit dem Zweiten Weltkrieg unter Grand Chien verborgen waren.

Die Inhalte von Update 1.4 für "Jagged Alliance 3" im Überblick: - Questlinie "U-Bahn" - Unterirdisches Transportsystem - Sieben umfangreiche Karten innerhalb eines Laborkomplexes - Überarbeiteter Konfliktbildschirm - Multi-Auswahl im Inventar - Überarbeitung der Sektorenverstecke - Optimierungen bei einigen Operationen - Korrekturen und Anpassungen

"Jagged Alliance 3" erschien am 14. Juli für den PC. PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X wurden am 16. November bedient.