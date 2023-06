John Carpenter's Toxic Commando angekündigt

Publisher Focus Entertainment und Entwicklerstudio Saber Interactive kündigen "John Carpenter’s Toxic Commando" an. In dem für 2024 angesetzten Game stellen wir uns mutierten Monstrositäten und versuchen, den Ausbruch der übernatürlichen Krankheit zu verhindern, bevor es zu spät ist. Das Ganze geschieht mit bis zu vier Mitspielern auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Über John Carpenter’s Toxic Commando

"In nicht allzu ferner Zukunft führt ein Versuch, die Energie des Erdkerns zu nutzen, zu einer schrecklichen Katastrophe: der Freilassung des Schlickgotts. Dieses phantastische Scheusal beginnt sogleich damit, die Erde in Schlacke und die Lebenden in untote Monster zu verwandeln. Doch das Genie hinter dem gescheiterten Experiment ersinnt einen Plan, um das Problem zu lösen: Alles, was er dafür braucht, ist ein Team kompetenter, gut ausgebildeter Söldner … unglücklicherweise sind die nur schrecklich teuer. Stattdessen beauftragt er …

Die Toxic Commandos

Steuert die Commandos, schliesst euch mit Freunden zusammen und verbannt den Schlickgott und seine widernatürlichen Horden gemeinsam zurück in die Unterwelt. Wählt die Klasse, die am besten zu eurem Spielstil passt, schwingt euch hinters Steuer eures Lieblingsgefährts und rettet die Welt mit geballter Feuerkraft, Granaten, Spezialfertigkeiten und freaking Katanas.

Dieses Spiel ist für euch, wenn ihr gerne:

– Über Buddy-Movies und überzogenen Humor lacht und euch an Achtziger-Horrorkultfilmen des legendären John Carpenter erfreut – Mit Freunden zusammen hungrige Monsterhorden durchlöchert – Einen explosiven Cocktail blutiger FPS-Action mit Endzeitstimmung spielt – Eure Fertigkeiten aufwertet und vor keiner Hardcore-Herausforderung zurückschreckt – Der Gefahr ins Gesicht lacht, um den Planeten zu retten

Go Commando!"