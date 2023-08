Annapurna Interactive kündigt Portierungen von "Kentucky Route Zero" für PS5 und Xbox Series X an. Einen Trailer dazu hat man auch im Gepäck.

Hier wird schnell klar, dass "Kentucky Route Zero" den Sprung auf die aktuellsten Systeme von Sony und Microsoft gut überstanden hat. Release ist übrigens schon am 17. August, also kommenden Donnerstag.

"Kentucky Route Zero" ist bereits für PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS und Android erhältlich.